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"المقاولين العرب" تبدأ رفع مخلفات ترعة المحمودية تنفيذا لتعليمات محلب

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"المقاولين العرب" تبدأ رفع مخلفات ترعة المحمودية تنفيذا لتعليمات محلب "المقاولين العرب" تبدأ رفع مخلفات ترعة المحمودية تنفيذا لتعليمات محلب
تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً اليوم الأحد من مسئولى المتابعة للزيارات الميدانية، يفيد بأن أسطول معدات ولوادر وسيارات نقل شركة "المقاولون العرب" تحرك منذ الصباح الباكر، ووصل ترعة المحمودية بالإسكندرية، لرفع المخلفات وتطهير الترعة، تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء، التى أصدرها خلال زيارته الإسكندرية بالأمس.

من جانبه أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة ستقوم بجميع الأعمال، مساهمة منها، دون مقابل، فى إطار المشاركة المجتمعية لها فى المشروعات القومية التى تخدم المواطنين.
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