أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بعد هدم فيلا "عبود".. إنذار لمحافظ الإسكندرية لعدم هدم فيلا "عفيفى باشا"

Google+ Print
قام هشام رجب، المحامى بالإسكندرية، بإرسال إنذار على يد محضر لكل من هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، ورئيس حى شرق، يحذرهم فيه من المساس بفيلا محمد عفيفى الأثرية، وذكر الإنذار: أن المخربين ومافيا الأراضى تسعى حاليا إلى هدمها.

وقال رجب فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إنه سوف يقوم بتحريك دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى لوقف هذا العبث بعد أن تمكنوا من هدم فيلا عبود باشا .

وأوضح لليوم السابع أن فيلا باسم فردوس هانم عفيفى حرم حافظ باشا عفيفى والمقيدة بمجلد دفتر التراث رقم 1917 حى شرق، بولكلى برقم 72 شارع الهداية التابع لقسم الرمل. مساحتها 2150 مترا على التراث الإنجليزى و بحالة ممتازة، ويتم بيعها بمبلغ 131 مليون جنيه لأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية استعدادا لهدمها وتحويلها إلى مطعمز

وحذر المحامى من أى تلاعب فى أوراق هذا القصر الذى يعد تراثا، وتم بناؤه على التراث الإنجليزى النادر وليست آيلة للسقوط ولا تمثل أى خطورة.

يذكر أن الفيلا الأثرية تقع فى شارع الهداية فى اتجاه البحر، أمام يسار السرايا، وهى ملك حافظ باشا عفيفى (محمد حافظ عفيفى) (1304 - 1380 هـ/ 1886 - 1961 م) هو طبيب وسياسى مصرى، تعلم الطب وتخصص فى إنجلترا وفرنسا. وعين وزيراً للخارجية (1928 - 34) لفترة، كما عين سفيراً لمصر فى لندن (1936 - 38) واختير مندوباً لمصر فى مجلس الأمن الدولى .

فيلا حافظ باشا عفيفى بالسرايا -اليوم السابع -5 -2015
>

فيلا حافظ باشا عفيفى بالسرايا

الفيلا تتعرض للهدم واستخراج رخصة لتحويلها إلى مطعم -اليوم السابع -5 -2015
>

الفيلا تتعرض للهدم واستخراج رخصة لتحويلها إلى مطعم

محمد حافظ عفيفى باشا -اليوم السابع -5 -2015
>

محمد حافظ عفيفى باشا

إنذار إلى رئيس حى شرق -اليوم السابع -5 -2015
>

إنذار إلى رئيس حى شرق

إنذار إلى محافظ الإسكندرية -اليوم السابع -5 -2015
>

إنذار إلى محافظ الإسكندرية


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365