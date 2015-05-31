بعد هدم فيلا "عبود".. إنذار لمحافظ الإسكندرية لعدم هدم فيلا "عفيفى باشا"

قام هشام رجب، المحامى بالإسكندرية، بإرسال إنذار على يد محضر لكل من هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، ورئيس حى شرق، يحذرهم فيه من المساس بفيلا محمد عفيفى الأثرية، وذكر الإنذار: أن المخربين ومافيا الأراضى تسعى حاليا إلى هدمها.

وقال رجب فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إنه سوف يقوم بتحريك دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى لوقف هذا العبث بعد أن تمكنوا من هدم فيلا عبود باشا .

وأوضح لليوم السابع أن فيلا باسم فردوس هانم عفيفى حرم حافظ باشا عفيفى والمقيدة بمجلد دفتر التراث رقم 1917 حى شرق، بولكلى برقم 72 شارع الهداية التابع لقسم الرمل. مساحتها 2150 مترا على التراث الإنجليزى و بحالة ممتازة، ويتم بيعها بمبلغ 131 مليون جنيه لأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية استعدادا لهدمها وتحويلها إلى مطعمز

وحذر المحامى من أى تلاعب فى أوراق هذا القصر الذى يعد تراثا، وتم بناؤه على التراث الإنجليزى النادر وليست آيلة للسقوط ولا تمثل أى خطورة.

يذكر أن الفيلا الأثرية تقع فى شارع الهداية فى اتجاه البحر، أمام يسار السرايا، وهى ملك حافظ باشا عفيفى (محمد حافظ عفيفى) (1304 - 1380 هـ/ 1886 - 1961 م) هو طبيب وسياسى مصرى، تعلم الطب وتخصص فى إنجلترا وفرنسا. وعين وزيراً للخارجية (1928 - 34) لفترة، كما عين سفيراً لمصر فى لندن (1936 - 38) واختير مندوباً لمصر فى مجلس الأمن الدولى .



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فيلا حافظ باشا عفيفى بالسرايا



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الفيلا تتعرض للهدم واستخراج رخصة لتحويلها إلى مطعم



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محمد حافظ عفيفى باشا



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إنذار إلى رئيس حى شرق



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إنذار إلى محافظ الإسكندرية