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مدير أمن مطروح: عودة 346 مصريا من ليبيا بينهم 35 غادروا متسللين

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مدير أمن مطروح: عودة 346 مصريا من ليبيا بينهم 35 غادروا متسللين مدير أمن مطروح: عودة 346 مصريا من ليبيا بينهم 35 غادروا متسللين
أكد اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت عودة 346 مصريا من ليبيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 30 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا .

استقبل منفذ السلوم 311 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و 35 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 45 ألفا و 669 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك .


>عودة 257 مصريا من ليبيا بينهم 81 غادروا البلاد بطريقة غير شرعية
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منفذ السلوم يستقبل 232 مصريا من ليبيا بينهم 74 غادروا متسللين
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القبض على 88 شخصا حاولوا التسلل إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية
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