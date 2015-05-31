أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأييد حبس عشيقة عنتيل المحلة سنتين فى قضية ممارسة الزنا

Google+ Print
تأييد حبس عشيقة عنتيل المحلة سنتين فى قضية ممارسة الزنا تأييد حبس عشيقة عنتيل المحلة سنتين فى قضية ممارسة الزنا
قضت محكمة جنح أول المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار يوسف طارق، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر سيد عبد السلام وقدرى الدوخلى، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح أول المحلة ضد "رحاب حبيب"، بالحبس سنتين فى قضية الزنا المرفوعة ضدها والعنتيل عبد الفتاح الصعيدى، من محمد مندى المحامى وكيلا عن زوجها أمين إسماعيل، والذى يعمل سائقا بالسعودية.

كان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد تمكنا من ضبطها فور وصولها من الإسكندرية بمحطة قطارات المحلة وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وعرضها على النيابة العامة، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وتحدد جلسة اليوم الأحد لنظر المعارضة وقررت المحكمة تأييد حكم حبسها سنتين مع الشغل.


>اليوم.. نظر معارضة عشيقة "عنتيل المحلة" على حكم حبسها سنتين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365