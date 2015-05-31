تأييد حبس عشيقة عنتيل المحلة سنتين فى قضية ممارسة الزنا

قضت محكمة جنح أول المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار يوسف طارق، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر سيد عبد السلام وقدرى الدوخلى، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح أول المحلة ضد "رحاب حبيب"، بالحبس سنتين فى قضية الزنا المرفوعة ضدها والعنتيل عبد الفتاح الصعيدى، من محمد مندى المحامى وكيلا عن زوجها أمين إسماعيل، والذى يعمل سائقا بالسعودية.

كان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد تمكنا من ضبطها فور وصولها من الإسكندرية بمحطة قطارات المحلة وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وعرضها على النيابة العامة، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وتحدد جلسة اليوم الأحد لنظر المعارضة وقررت المحكمة تأييد حكم حبسها سنتين مع الشغل.

اليوم.. نظر معارضة عشيقة "عنتيل المحلة" على حكم حبسها سنتين

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