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بالصور.. وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية فى المنيا

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قام الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بزيارة تفقدية إلى لجنة امتحانات معهد فتيات المنيا الإعدادى الثانوى بالمحافظة، لمتابعة سير أعمال الامتحانات والاطمئنان على مدى انضباطها.

وتفقد اللجان واستمع إلى شكاوى الطلاب وآرائهم، وتأكد من التزام اللجان بقرارات الأزهر بعدم حمل أجهزة الكترونية لغير رئيس اللجنة، سواء للطلاب أو المراقبين، ووجه بضرورة استغلال جميع الأماكن بالمعهد فى الأنشطة المختلفة وعدم إهمالها، والحفاظ دائما على المظهر العام الجيد للمعهد.

وعبر الطلاب عن سرورهم بزيارته، مؤكدين أنها تعد دفعة معنوية قوية لهم قبل المرحلة الجامعية، وتشجعهم على مزيد من الاجتهاد والتفوق، ورافق وكيل الأزهر الدكتور عبدالحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، ومؤمن متولى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
>وكيل الأزهر وأمين المجلس الأعلى للأزهر أثناء الجولة -اليوم السابع -5 -2015
>

وكيل الأزهر وأمين المجلس الأعلى للأزهر أثناء الجولة

د. عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر يشارك فى تفقد اللجان -اليوم السابع -5 -2015
>

د. عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر يشارك فى تفقد اللجان

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنيا -اليوم السابع -5 -2015
>

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنيا

وكيل الأزهر يطالع ورقة أسئلة لأحد الطلاب -اليوم السابع -5 -2015
>

وكيل الأزهر يطالع ورقة أسئلة لأحد الطلاب

أمين عام المجلس الأعلى للأزهر يتفقد لجنة -اليوم السابع -5 -2015
>

أمين عام المجلس الأعلى للأزهر يتفقد لجنة

أمين عام المجلس الأعلى للأزهر يراجع عمل اللجان -اليوم السابع -5 -2015
>

أمين عام المجلس الأعلى للأزهر يراجع عمل اللجان

مؤمن متولى أمين عام المجلس الأعلى للأزهر -اليوم السابع -5 -2015
>

مؤمن متولى أمين عام المجلس الأعلى للأزهر

وكيل الأزهر فى إحدى اللجان -اليوم السابع -5 -2015
>

وكيل الأزهر فى إحدى اللجان


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