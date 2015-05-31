قطع المياه عن قرية الشعانية لأعمال الصيانة بقنا

أعلن اللواء مهندس هانى محمود حمدى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن قطع مياه الشرب بقرية الشعانية بمركز نجع حمادى صباح الغد نتيجة أعمال الصيانة اللازمة بمحطة مياه الشعانية المدمجة تصرف 120ل/ ث، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بمجلس قروى الشعانية والتى تشمل الشعانية، عزبة البوصة، الشيخ نور الدين، حمردوم، أبوحزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما تعلن الشركة عن تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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