مدرب الداخلية لـ في الجول: العصبية سببها لاعبي الأهلي.. والفانلة الحمراء خطر

"الفانلة الحمراء خطر.. وخاصة في الدقيقة 94".. هكذا يدرك علاء عبد العال المدير الفني للداخلية قبل مواجهة الأهلي يوم الاثنين.

FilGoal.com أجرى حوارا مع المدرب الذي واجه الأهلي يوم 13 مايو الماضي وخسر بهدف من دون رد سجله رمضان صبحي.

وقال علاء عبد العال قبل مباراة الأهلي في مؤجلة من الاسبوع 11 من الدوري المصري: "اللقاء صعب جدا".

وتابع "أعرف ذلك لأن الأهلي لن يقبل في تلك المرحلة من المسابقة إلا بالثلاث نقاط. ونحن بالمقابل عيننا على نتيجة إيجابية، التعادل على أقل تقدير".

العصبية

المباراة الأولى بين الأهلي والداخلية هذا الموسم شهدت عصبية كبيرة بين الفريقين.

وعن ذلك قال علاء عبد العال: "لاعبو الأهلي كانو السبب فيما حدث".

وأوضح "سعد سمير دفع حسام باولو بدون كرة. أحمد قطاوي حين سقط أرضا حسام غالي لاعب الأهلي حمله وألقاه خارج الملعب".

وأضاف "ما حدث أن اللاعبين شعروا أن الحكم لا يحميهم. لهذا فقدوا أعصابهم نوعا ما. نتمنى تلافي تلك المشاكل في جولة الإياب".

وأكمل "أتمنى أن لقاء الإياب سيكون قمة في الروح الرياضية".

الفانلة الحمراء

ويغيب عن الأهلي حسام عاشور للإصابة، وكذلك حسام غالي للإيقاف ومحمد رزق. وبالتالي لا يملك الفريق الأحمر سوى لاعب ارتكاز واحد في قائمته وهو هندريك هلمكه.

عن ذلك يقول عبد العال: "لا يوجد مشكلة عند الأهلي. يجب أن يكون ذلك واضحا".

وتابع "الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري لعب منقوصا بعد طرد وليد سليمان ورغم ذلك كان الأقوى وفاز بهدف رمضان صبحي".

وأردف "الكل يعلم أن ميزة الأهلي هي أن أي لاعب يرتدي الفانلة الحمراء يصبح خطرا".

وأوضح "مثلا في وسط الملعب. هندريك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد، عبد الله السعيد يجيد كلاعب ارتكاز وكذلك شريف حازم يستطيع شغل هذا الدور بشكل فعال. الأهلي لا يعاني".

الدقيقة 94

وأفصح علاء عبد العال "علينا كذلك الحذر من الأهلي في الدقيقة 94".

وفسر "في مباراة الاتحاد السكندري اللحظة الوحيدة التي فقد فيها الفريق تركيزه سجل الأهلي هدفا".

وأتم "الأهلي ينتظر خصمه حتى يفقد تركيزه. في الدقائق الأخيرة يحدث ذلك، لهذا على لاعبي فريقي الانتباه وقد حذرتهم من ذلك".