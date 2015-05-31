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الحكومة اليمنية تدين التفجير الإرهابى بالدمام

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الحكومة اليمنية تدين التفجير الإرهابى بالدمام الحكومة اليمنية تدين التفجير الإرهابى بالدمام

الرياض /أ ش أ /

أدانت اليمنية التفجير الإرهابى الذى استهدف جامع العنود بمدينة الدمام الذى راح ضحيته عدد من الأبرياء.
>وأكدت فى بيان بثته وكالة الأنباء أن هذه الأعمال الإرهابية التى تطال المساجد ولم تراعِ حرمة الدماء ولا حرمة بيوت الله لا تصدر إلا من أشخاص امتلأت قلوبهم بالحقد والكراهية، مبينة أن هذه الفاجعة المؤلمة تدل على خبث منفذيها وفكرهم الضال.
>وقالت إن هذا العمل الإرهابى الذى يستهدف دور العبادة ويروع الآمنين ويقتل الأبرياء يعد عملا إرهابيا وعملا جبانا و لا يمت لديننا الإسلامى بصلة، مؤكدة وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب المملكة العربية السعودية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية.
>وأعربت عن تعازيها للقيادة والشعب السعودى وأهالى القتلى والجرحى الذين استشهدوا فى هذا العمل الإجرامى الجبان متمنية للجرحى الشفاء العاجل.
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