ضبط 3 أشخاص متهمين بقتل مبيض محارة وإصابة شقيقه في سوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 3 أشخاص متهمين في مقتل مبيض محارة وإصابة شقيقه بطلق نارى بمركز المراغة .

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل من :محمد السيد علي 33 سنة مبيض محارة، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفي، و محمود السيد علي 30 سنة، مبيض محارة، شقيق الأول، ويقيمان بناحية الجزازرة – دائرة المركز، مصاباً بطلق ناري أسفل الصدر.

واتهم والد زوجة المتوفي، أبو زيد رمضان علي أحمد 38 سنة موظف ويقيم دائرة مركز طهطا بأرتكاب الواقعة بسبب خلافات مادية سابقة.

وأضافت تحريات وحدة مباحث المركز بقيام كل من : رمضان حسن أحمد رضوان 44 سنة عامل، وفتحي رمضان حسن أحمد 15 سنة عامل ويقيمان دائرة مركز طهطا بالاشتراك مع المتهم المذكور بارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهمين، وضبط بحوزة المتهم أبو زيد رمضان علي أحمد، سلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم طويل تحمل رقم 944271 وعدد”2″ خزينة خاصة بالسلاح.