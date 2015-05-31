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وفاة نجل نائب الرئيس الأمريكي بسرطان في المخ

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وفاة نجل نائب الرئيس الأمريكي بسرطان في المخ وفاة نجل نائب الرئيس الأمريكي بسرطان في المخ

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وفاة نجله بو بايدن عن عمر يناهز 46 عاما.

ونقل البيت الأبيض عن جو بايدن قوله الليلة الماضية، إن ابنه توفي بعد صراع مع مرض السرطان في المخ.

وكان بو – الابن الأصغر لبايدن – قد نقل إلى المستشفى في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أحد المراكز الطبية بولاية ميريلاند.

ونعى بايدن في بيان صدر عن البيت الابيض نجله ”بو” قائلا انه واجه مرض السرطان بكل الصلابة والشجاعة والقوة التي ابداها طوال حياته.

وقد أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيانا بعد دقائق من إذاعة نبأ وفاة بو بايدن أعرب فيه عن تعازيه والسيدة الأولي ميشيل أوباما.. ووصف الرئيس الأمريكي بو بايدن بأنه كان له قلب كبير وعلى إيمان عميق واستطاع أن يحدث فرقا في حياة كل من حوله.

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