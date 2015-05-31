انتظام سير الامتحانات ورصد 72 حاله غش في جامعه سوهاج

أكد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، انتظام سير الامتحانات بالكليات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على التأكد من جودة أماكن الامتحانات وتوافر كافة الأدوات والخدمات الطبية التي تساعد على انتظام سيرها بسهولة ويسر.

كما رصدت لجان متابعة الامتحانات بالجامعة 72 حالة غش بكليات الجامعة وتم تحرير 21 محضر غش بكليه التجارة ، 25 حاله غش بكلية الآداب، بالاضافه الى 51 حالة شغب جميعها من كليه التجارة .