أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 4 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة مصراته وداعش يتبنى الانفجار

Google+ Print
مقتل 4 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة مصراته وداعش يتبنى الانفجار مقتل 4 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة مصراته وداعش يتبنى الانفجار
لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين صباح اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة فى بوابة الدافنية غربى مدينة مصراته الليبية.

وقال أحمد جخيا عضو مجلس بلدى مصراته إن انفجار سيارة مفخخة فى بوابة الدافنية صباح اليوم أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين وتدمير البوابة بالكامل، مشيرًا إلى أن أحد الجرحى حالته حرجة.
>وفى السياق ذاته، ذكرت حسابات تابعة لتنظيم «داعش» على موقع تويتر أن العملية الانتحارية نفذها شخص يدعى أبو وهيب التونسي.

وتعرضت مدينة مصراته لعدد من التفجيرات منذ العام الماضى عقب تهديدات من تنظيم داعش كان آخرها انفجار نقطة تفتيش فى منطقة الكراريم شرق المدينة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365