مقتل 4 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة مصراته وداعش يتبنى الانفجار

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين صباح اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة فى بوابة الدافنية غربى مدينة مصراته الليبية.

وقال أحمد جخيا عضو مجلس بلدى مصراته إن انفجار سيارة مفخخة فى بوابة الدافنية صباح اليوم أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين وتدمير البوابة بالكامل، مشيرًا إلى أن أحد الجرحى حالته حرجة.

>وفى السياق ذاته، ذكرت حسابات تابعة لتنظيم «داعش» على موقع تويتر أن العملية الانتحارية نفذها شخص يدعى أبو وهيب التونسي.

وتعرضت مدينة مصراته لعدد من التفجيرات منذ العام الماضى عقب تهديدات من تنظيم داعش كان آخرها انفجار نقطة تفتيش فى منطقة الكراريم شرق المدينة.

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