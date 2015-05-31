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الطيران السورى يجدد قصفه على مدينة حلب

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الطيران السورى يجدد قصفه على مدينة حلب الطيران السورى يجدد قصفه على مدينة حلب

دمشق /أ ش أ/


>جدد الطيران السورى اليوم الأحد قصف مناطق فى مدينة حلب شمال غربى البلاد، وذلك عقب يوم من مقتل أكثر من 84 شخصا بالمدينة جراء قصفها بالبراميل المتفجرة.
>ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) اليوم، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الطيران الحكومى ألقى برميلين متفجرين على الأقل على مدينة الباب بريف حلب، والتى تم قصف سوق فيها أمس السبت مما أدى إلى مقتل نحو 60 شخصا وإصابة العشرات.
>كما استهدف الطيران السورى بثلاثة براميل متفجرة حى الفردوس فى حلب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما تم استهداف مدرسة المشاة ومدينة مارع بريف حلب، بقذائف المدفعية الثقلية.
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