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لو جلدك أصفر وحاسس بألم بالظهر وأسفل كتفك الأيمن فتش عن حصوات المرارة

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لو جلدك أصفر وحاسس بألم بالظهر وأسفل كتفك الأيمن فتش عن حصوات المرارة لو جلدك أصفر وحاسس بألم بالظهر وأسفل كتفك الأيمن فتش عن حصوات المرارة
يساهم إصابة الأشخاص بحصوة المرارة فى تعرضه للشعور بآلام شديدة نتيجة وجود حصوات صغيرة تؤدى إلى انسداد القنوات المرارية والتهاب جدار المرارة.

حصوة المرارة


>يقول الدكتور إيهاب لويس أخصائى الأمراض الباطنة والقلب، إن حصوات المرارة عبارة عن تراكم جزئيات صغيرة تتكون فى صورة حصوات صغيرة، وتؤدى إلى حدوث التهابات بجدار المرارة وانسداد القنوات المرارية.

أهم علامات وأعراض الإصابة بحصوة المرارة


>ويستكمل د. لويس قائلا "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص نتيجة وجود حصوة بالمرارة وأهمها":
>1)تكرار حدوث الألم بالظهر خاصة بالجزء العلوى من البطن.
>2) القىء والغثيان .
>3)اضطرابات بالجهاز الهضمى مثل عسر الهضم.
>4)ألم شديد بالبطن خاصة أسفل الكتف الأيمن خاصة عند تناول الأطعمة الدسمة.
>5)تغير لون الجلد للون الأصفر.

تشخيص حصوة المرارة


>لذلك ينصح د. لويس قائلا يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص للكشف الإكلنيكى وإجراء بعض الفحوصات الطبيبة وأشعة مقطعية لتحديد حجم ومكان الحصوة وتحديد العلاج المناسب سواء الجراحى أو الدوائى لتفتيت الحصوة .

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