وصول هيئة محاكمة بطلة «سيب إيدى» و«الملكة شاهي»

وصلت هيئة محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الحكيم، منذ قليل، لنظر أولي جلسات محاكمة بطلة كليب سيب ايدى، لاتهامها بالتحريض على الفسق، فى القضية التى تحمل رقم ١٠٣٠٦ لسنة ٢٠١٥ جنح العجوزة.
ومنعت المحكمة، دخول الصحفيين قاعة جلسة محاكمة «رضا الفولي» الشهيرة بـ «سلمى» بطلة كليب سيب إيدي، وقضية «الملكة شاهي» المُتهمة بإنشاء وإدارة عدد من المواقع الإباحية بلغ 80 موقعًا.
كما منع حرس المحكمة من دخول كاميرات التصوير للمحكمة ومن المقرر انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة .
وكانت الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأسبوع الماضي في إسقاط اثنتين من المتهمات بإثارة الفجور؛ الأولى بطلة كليب سيب إيدي الشهير الذي آثار ضجة واستياء بين عموم المواطنين لما يحتويه من إيحاءات خارجة، والثانية تمكنت مباحث الآداب من القبض عليها، وهي من أخطر الساقطات اللاتي تم ضبطهن، وكانت مسؤولة عن إدارة 80 موقعًا إباحيًا يدعو إلى السادية.