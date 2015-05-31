وصول هيئة محاكمة بطلة «سيب إيدى» و«الملكة شاهي»

وصلت هيئة محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الحكيم، منذ قليل، لنظر أولي جلسات محاكمة بطلة كليب سيب ايدى، لاتهامها بالتحريض على الفسق، فى القضية التى تحمل رقم ١٠٣٠٦ لسنة ٢٠١٥ جنح العجوزة.

ومنعت المحكمة، دخول الصحفيين قاعة جلسة محاكمة «رضا الفولي» الشهيرة بـ «سلمى» بطلة كليب سيب إيدي، وقضية «الملكة شاهي» المُتهمة بإنشاء وإدارة عدد من المواقع الإباحية بلغ 80 موقعًا.

كما منع حرس المحكمة من دخول كاميرات التصوير للمحكمة ومن المقرر انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة .