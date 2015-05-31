وصول 3 آلاف طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين وعلى متنها 3 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة دودو وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة، كما يستقبل ميناء السخنة سفينة الحاويات مارتينا قادمة من العقبة والسفينة يوان قادمة من جدة، كما تغادر الميناء السفينة سبيرو بعد استكمال شحن 87 حاوية متجهة إلى بورسودان.

وأضاف بيان صادر من هيئة الموانئ، اليوم الأحد، أن ميناء الأدبية أستقبل السفينة بيجاسوس وعلى متنها 31 ألفا و263 طن منتجات زيت نخيل قادمة من ينبع والسفينة ستار ريليانس وعلى متنها 40 ألفا و973 طن لفائف حديد قادمة من الجوبال، كما تغادر الميناء السفينة سما وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 466 راكبا و26 سيارة و4 شاحنات والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 73 شاحنة والعبارة امانة وعلى متنها 54 راكبا و4 شاحنات و7 سيارات.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة وعلى متنها 460 راكبا و7 شاحنات و5 سيارات و3 أتوبيسات، والسفينة بريدج وعلى متنها 24 شاحنة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 90 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص. كما يغادر اليخت مسترال وعلى متنه 24 سائحا، واليخت ويرل ويند وعلى متنه 24 سائحا، واليخت تمبست وعلى متنه 15 سائحا متجهين إلى منطقة الغطس بأبو نحاس بالغردقة، كما شهد ميناء شرم الشيخ بالأمس رحلتى وصول ومغادرة للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 194 سائحا.

على جانب آخر يشهد ميناء الغردقة وصول اليخت السياحى الإنجليزى سمر قادما من بورتو غالب، وشهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 871 راكبا و8 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 8 برادات و18 تريلا، كما تغادر الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 202 راكب منهم 42 معتمرا و1 باص عمرة و3 سيارات و8 تريلات، والسفينة بريدج وعلى متنها 26 برادا و23 تريلا.

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