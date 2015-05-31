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وصول 1331راكبا لميناء نويبع و153سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

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وصول 1331راكبا لميناء نويبع و153سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ وصول 1331راكبا لميناء نويبع و153سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستقبل اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 460 راكبا و7 شاحنات و5 سيارات و3 جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 24 شاحنة.

وأضاف عبد الرحيم أن ميناء نويبع بالأمس استقبل العبارة آيلة وعلى متنها 871 راكبا و8 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 8 برادات و18 تريلاـ كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 202 راكب منهم 42 معتمرا و1 باص عمرة و3 سيارات و8 تريلات والسفينة بريدج وعلى متنها 26 برادا و23 تريلا.

كما يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 90 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص.

كما يغادر اليخت مسترال وعلى متنه 24 سائحا واليخت ويرل ويند وعلى متنه 24 سائحا، واليخت تمبست وعلى متنه 15 سائحا متجهين إلى منطقة الغطس بأبو نحاس بالغردقة.

وشهد ميناء شرم الشيخ بالأمس رحلتى وصول ومغادرة للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 194 سائحا.

على جانب آخر يشهد ميناء الغردقة وصول اليخت السياحى الإنجليزى سمر قادما من بوروغالب.
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مصر 365

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