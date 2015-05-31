"تموين الأقصر": تطبيق منظومة الكارت الذكى بمحطات الوقود سبتمبر المقبل

أكد الدكتور مدحت جعفر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه سيتم بدء التطبيق الفعلى للكروت الذكية بمحطات الوقود شهر سبتمبر المقبل، لترشيد الاستهلاك، وحتى تتمكن الإدارات من ضبط المخالفات وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك عقب اجتماعه مع جميع مديرى الإدارات التموينية بمدن المحافظة، لمناقشة أهم المشكلات التى يواجهها المواطن بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وعرض أزمة البنزين ومسألة تطبيق الكروت الذكية لصرف البنزين من محطات الوقود للسيارات الأجرة، والملاكى وسيارات النقل.

وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم حتى الآن توفير الماكينات من شركة سمارت لدى محطات الوقود، وهناك عدة إجراءات لم تنته بعد على أن تستعد المحافظة لتطبيق صرف البنزين والسولار من المحطات بالكروت الذكية، بدءا من شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على صرف البنزين والسولار للسائقين الذين لديهم رخصة من المرور، أما دون ذلك فسيتم التعامل معهم تماما كما يحدث ببطاقات التموين.