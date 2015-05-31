الطاير: إنجاز 50 ٪ من مضمار الدراجات الهوائية

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 50 % من مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية، الذي يبلغ طوله قرابة 23 كيلومتراً، ويربط مسار الدراجات الهوائية بمنطقة سيح السلّم في شارع القدرة، مروراً باتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وصولاً إلى منطقة ند الشبا، مشيراً إلى أنه سيكون إنجاز المشروع في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال الطاير «يأتي تنفيذ مشروع المسارات الخاصة للدراجات الهوائية في دبي، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير بدائل مناسبة، تشجع سكان وسياح إمارة دبي، على ممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية..

كما يأتي في إطار خطة شاملة، وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، لتوفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية، تغطي جميع مناطق الإمارة، لاستخدامها وسيلة صديقة للبيئة في التنقل، أو لممارسة الرياضة، وذلك ترجمة لرؤية الهيئة في «توفير تنقل آمن وسهل للجميع».

وأضاف «يشمل المشروع، تنفيذ مسار للدراجات الهوائية، يربط مسار الدراجات الهوائية القائم في منطقة سيح السلّم في شارع القدرة، عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، وصولاً لمنطقة ند الشبا».

مسارات الدراجات

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن هيئة الطرق والمواصلات، وضمن خطتها لتوفير بدائل مناسبة تسمح بممارسة هواية الدراجات الهوائية، نفذت مسارات للدراجات بطول أكثر من 178 كيلومتراً، منها 115 كيلومتراً في منطقة سيح السلم..

وشارع القدرة، و17 كيلومتراً في شارع جميرا، و1.4 كيلومتر عند الشارع رقم 7 الذي يربط شارع جميرا بشارع المنخول، و11 كيلومتراً في منطقة بر دبي المركزية، و1.6 عند محطة مول الإمارات لمترو دبي، و1.9 كيلومتر عند محطة الرقة، لمترو دبي، و3.5 كيلومترات في منطقة القوز السكنية الثالثة..

و4 كيلومترات في منطقة ند الشبا، إضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه حالياً، لربط مسار الدراجات في سيح السلم، بمنطقة ند الشبا، بطول قرابة 23 كيلومتراً، كما أنجزت الهيئة مشروع تخصيص مواقف للدراجات الهوائية عند محطات المترو، بخطيه الأحمر والأخضر.

مرافق عامة

وأضاف «يشمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم، بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية، وعدداً من المرافق العامة، ومحال لتأجير الدراجات الهوائية، والأدوات المتعلقة بها، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز، و10 نقاط استراحة على طول مسار الدراجات الهوائية، مزودة بمقاعد ومواقف للدراجات».