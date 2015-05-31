«الطرق» تطلق خدمة الحجز المسبق للفحص الفني للمركبات

استكملت مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات تصميم نظام لإطلاق خدمة جديدة لمالكي المركبات وهي عبارة عن خدمة الحجز المسبق للفحص الفني المركبات بحيث تخضع هذه الخدمة إلى فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر يتم من خلالها تقييم الخدمة بشكل كامل وذلك بهدف الوقوف على أداء الخدمة وتحديد مواطن القوة ونقاط الضعف والعمل على تحسينها وتطويرها بما يخدم المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، قائلا: "سوف يتمكّن المتعاملون من مالكي المركبات سواء أفرادا أو شركات من مالكي أساطيل من المركبات من الاتصال بمؤسسة الترخيص من خلال الرقم المجاني التابع لمركز الاتصال في الهيئة (8009090) للحصول على الحجز المسبق للفحص الفني لمركباتهم أو من خلال التواصل بشكل مباشر مع مراكز تقديم الخدمة المذكورة في الموقع الإلكتروني للهيئة."

وأضاف بهروزيان: "بعد الاطلاق التجريبي للخدمة اعتبارا من الأسبوع الأول من يونيو ولمدة ثلاثة أشهر سوف يتم تثبيت هذه الخدمة ليتم تقديمها بشكل دائم اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري وذلك بغرض الارتقاء بهذه الخدمة، التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لمالكي المركبات حيث ستتيح هذه الخدمه لهذه الفئة من المتعاملين الاستغلال الأمثل لأوقاتهم وعدم إضاعة الوقت في الحصول على خدمات من الممكن تنظيمها بشكل يتيح توفير الكثير من الوقت الذي هو يشكّل كلفة على مالكي المركبات وسيساعدهم في فحص مركباتهم خلال إطار زمني كاف بالنسبة لهم دون التأثير على مواعيدهم وجداول التزاماتهم العملية."

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة تلتزم بتطبيق المعايير والمواصفات العالمية للفحص الفني للمركبات بمختلف فئاتها والتي تعتبر شرطاً أساسياً لاجتياز المركبة الفحص الفني بنجاح، لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق. وتابع أن خدمة الحجز المسبق لمواعيد الفحص الفني للمركبات سيتيح للهيئة إجراء دراسات ميدانية والخروج بنتائج عملية لتحسين مستوى الخدمات المقدّمة في مجال الفحص الفني للمركبات وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال وبما يمكنها كذلك من تطوير المعايير المعتمدة لديها في الفحص الفني.

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