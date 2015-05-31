دواء جديد لتنظيم ضغط الدم يحد من الإصابة بالجلطات والسكر

أعلنت إحدى شركات الأدوية الألمانية عن طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وذلك خلال مؤتمر طبى عقد أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة وبحضور عدد من أطباء القلب فى مصر

وحول هذا الدواء الجديد أشار الدكتور عادل الأتربى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ورئيس المؤتمر، أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة زيادة الإصابات بضغط الدم فى العالم أكمل، وقد تصل النسبة إلى حوالى 24% فى العالم، وفى مصر 27%.

ويتابع رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن جزءًا كبيرًا من مشاكل مرض الضغط تحدث نتيجة عدم الالتزام بالعلاج الطبى أو عدم الاستقرار على نوع واحد من العلاج.

ويضيف رئيس المؤتمر، أنه أجريت العديد من الدراسات التى أثبتت أن مريض الضغط قد يحتاج إلى أكثر من دواء، وهذا السبب وراء اتجاه الأبحاث لتجميع أكثر من دواء داخل القرص الواحد.

وأكمل رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه اتجهت الأبحاث للوصول إلى أفضل تجميعه للدواء فى قرص واحد، وقد وجد أن أفضل نوعيتين يمكن تجمعهما فى القرص الواحد هما، مضادات الكالسيوم ومثبطات الانجوتنسيم.

ويؤكد رئيس المؤتمر، أن وجود مضادات الكالسيوم فى العلاج يحد من الإصابة بالجلطات، ويقلل نسبة الإصابة بمرض القلب، بينما مثبطات الانجوتنسيم تقوم بتقليل حدوث هبوط عضلة القلب، وتمنع حدوث الإصابة بمرض السكر، فعند تجميع مضادات الكالسيوم مع مثبطات الانجوتنسيم، نحمى المريض من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأخيرًا يؤكد رئيس الجمعية المصرية لمرض القلب، أن هذا الدواء يحد من تعرض المريض بالإصابة بالجلطات وبمرض القلب والسكر وتضخم عضلة القلب وفى نفس الوقت يتم ضبط الضغط الدم وسرعة انضباط الضغط فى خلال أسبوعين إلى شهر.

ومن ناحية أخرى أشار الدكتور حسام قنديل استشارى الأمراض الباطنية والقلب والأوعية الدموية، إلى أن الدواء الجديد يساعد على ضبط والحد من ارتفاع ضغط الدم، من خلال دمج ما بين نوعين مختلفين من الأدوية الخاصة بمرضى الضغط ولكن فى صورة قرص واحد.

ويضيف استشارى الأمراض الباطنية والقلب، أن هذا الدواء يعد بديلاً عن أخذ العديد من الأدوية، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التى أجريت على مرضى ارتفاع ضغط الدم، التى أثبتت أنه عند تناولهم لنوعين مختلفين للدواء يسطيعون السيطرة على ارتفاع الضغط.

وأخيرًا يضيف استشارى الأمراض الباطنية والقلب، أن ما توصل إليه العلم والطب هو أن هناك بعض الأدوية التى حين تدمج مع بعضها تستطيع السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وأيضًا عند السيطرة على ارتفاع ضغط الدم يتم الحد والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.