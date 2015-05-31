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مُركب "الكاتشيين" فى الشاى الأخضر قد يمنع تطور سرطان البروستاتا

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مُركب "الكاتشيين" فى الشاى الأخضر قد يمنع تطور سرطان البروستاتا مُركب "الكاتشيين" فى الشاى الأخضر قد يمنع تطور سرطان البروستاتا
توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن مركب "الكاتشيين" الطبيعى المتواجد فى الشاى الأخضر يعمل على كبح تطور سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وقال الدكتور كومار فادا، أستاذ الأورام السرطانية بمركز تقييم السلامة، إن الشاى الأخضر يحتوى على مركبات مضادة للأكسدة مثل "الكاتشيين" تعمل على منع تطور سرطان البروستاتا بين الرجال.

وأوضحت الأبحاث 20% من استهلاك الشاى الأخضر يقع فى البلدان الآسيوية حيث معدلات وفيات السرطان البروستاتا تعد هى الأدنى فى العالم، ويبدو أن خطر سرطان البروستاتا فى تزايد بين الرجال الآسيويين الذين تخلوا عن عادة تناول الشاى الأخضر مع التخلى عن العادات الغذائية الأصيلة منذ هجرتهم إلى الولايات المتحدة.

وقد أظهرت الدراسات المختبرية- التى نشرت فى دورية أبحاث الوقاية من السرطان- بمضادات الأكسدة تمنع نمو الخلايا السرطانية، وتحفز الخلايا السرطانية على مضادات الأكسدة بالشاى الأخضر للمنع والحد من نموها فى النماذج الحيوانية.
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