خطوات سهلة لتجنب الإصابة بضربات الشمس.. أهمها اغسل وشك وراسك قبل النزول

ضربات الشمس أحد مساوئ الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، وفى هذا الوقت من العام، ومع تقلبات المناخ المستمرة، لابد وأن يتخذ كل شخص احتياطاته لتجنب الإصابة بضربات الشمس، والتى يكثر الإصابة بها فى هذه الفترة.

الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، نصح كل من يعمل فى ساعات النهار والذروة، بضرورة الوقاية التامة من التعرض لأشعة الشمس، لتجنب الإصابة بضربات الشمس القاسية، والتى تصبح أعراضها المرضية شديدة ومرهقة، كالأعياء، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع المبرح، وخلل فى ضغط الدم، وصعوبة فى التنفس، والتهابات جلدية لا حصر لها.

ونصح عيسى بعدة نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس منها:

- استخدام المظلات للوقاية من الشمس، هذه المظلات اليدوية أهميتها فى الصيف تفوق أهميتها أثناء الشتاء

>- استخدام القبعات القطنية للوقاية من الشمس، سواء للرجال أو النساء لعمل حاجز واقٍ من الشمس وفرة الرأى

>- يفضل ارتداء المحجبات لحجاب قطنى، يغطى الشعر ويعمل كحاجز بين الشمس وفروة الرأس، وعدم ارتداء أكثر من "طرحة" حتى لا تصاب بالاختناق

>- الاهتمام بغسيل الوجه والشعر قبل النزول من المنزل، مع التجفيف الجيد لهما، لمعادلة درجة حرارة الرأس قبل النزول.

>- الاهتمام بشرب المياه بشكل متوازن ومكثف خلال ساعات النهار وذروة الشمس.

>- عدم التمشية مطلقًا أثناء ذروة الشمس.

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