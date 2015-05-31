مصرع شاب استنشق مبيدا حشريا بالبحيرة

تلقى مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة صباح اليوم، بلاغا من الوحدة الصحية بقرية واقد بوصول "إيهاب محمد رضا قبلان" عامل زراعى مصاب بادعاء تسمم فسفورى وتوفى عقب وصوله.

بسؤال والده "محمد رضا قبلان" موظف قرر أنه أثناء قيام نجله المتوفى برش محصول الذرة بأرضه بذات الناحية بمبيد حشرى (سيلكرون) استنشق بعض الرزاز مما أدى لشعوره بحالة إعياء، وتم نقله للوحدة وتوفى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إدعاء تسمم فسفورى ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر 4929/2015 إدارى المركز وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بمعرفة أهليته.

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