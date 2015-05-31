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مصرع طفل غرقا بترعة قرية الصواف بالبحيرة

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مصرع طفل غرقا بترعة قرية الصواف بالبحيرة مصرع طفل غرقا بترعة قرية الصواف بالبحيرة
لقى صباح اليوم طفل مصرعه غرقا بترعة قرية الصواف بكوم حمادة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

كان مركز شرطة كوم حمادة قد تلقى بلاغا من صبرى زايد عبد المولى "موظف يفيد بغرق نجله" زياد صبرى زايد "3 سنوات" بترعة مجاورة لمنزله وذلك حال لهوه أمام المنزل على الترعة المشار إليها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 14839/2015 جنح المركز.

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مصر 365