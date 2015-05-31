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تفحم 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط القاهرة الزراعى

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تفحم 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط القاهرة الزراعى تفحم 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط القاهرة الزراعى
لقى 4 أشخاص مصرعهم حرقا داخل سيارتهم فى حادث تصادم وقع بين سيارتين قبل قليل إحداهما مينى باص ٧ راكب، وأخرى ميكروباص بطريق أسيوط القاهرة الزراعى بالقرب من عزبة الدارين دائرة مركز أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى أسيوط القاهرة بين سيارة مينى باص ٧ راكب وسيارة ميكروباص ووقوع وفيات.

وبالانتقال تبين وقوع الحادث بين السيارتين ونتج عن الحادث تفحم جثث 4أشخاص كانوا يستقلون السيارة المينى باص، بعد أن اشتعلت نتيجة التصادم وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى علوان وجارى نقل آثار الحادث وتسيير حركة المرور.


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