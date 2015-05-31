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السعودية تلقى القبض على 56 مطلوبا أمنيا بينهم مصرى ويمنى

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السعودية تلقى القبض على 56 مطلوبا أمنيا بينهم مصرى ويمنى السعودية تلقى القبض على 56 مطلوبا أمنيا بينهم مصرى ويمنى
أفادت مصادر سعودية بتمكُّن الأجهزة الأمنية خلال أربعة أيام من الأسبوع الماضى من القبض على 56 متهماً من خمس جنسيات بقضايا أمنية بمواقع عدة دون مقاومة تذكر.

ونقلت صحيفة الجزيرة فى عددها الصادر اليوم الاحد عن المصادر قولها إن الأجهزة الأمنية خلال الإنجازات الأمنية المتلاحقة نجحت بعمل ضربات استباقية لشل الحركة الإرهابية ومن يسعى لزعزعة الأمن وتمكنت من القبض على 51 سعودياً ويمنيَّين اثنين وسورى ومصرى وهندي.

وأشارت إلى أن عمليات القبض جرت يوم الأحد الماضى بالإطاحة بـ16 سعودياً ويمنى وسورى ويوم الاثنين تم القبض على 14 سعودياً ويمني، ويوم الثلاثاء على 14 سعودياً ومصرى وهندي، أما يوم الأربعاء فتم القبض على 12 سعودياً، ولم تكشف المصادر ذاتها لـ"الجزيرة" عن ضبط مضبوطات بحوزة المتهمين بقضايا أمنية.

وفى السياق ذاته بلغ عدد المتورطين فى الانضمام للتنظيم الإرهابى (داعش) وتورطوا بقضايا إرهابية داخل المملكة، ويقبعون فى سجون المباحث العامة، 136 شخصا.

و كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط هولاء الاشخاص فى تنفيذ سبع قضايا إرهابية، من أبرزها قضية إرهابية فى قرية الدالوه بالمنطقة الشرقية مطلع هذا العام، وكذلك استهداف رجال أمن بدوريات الأمن قبل شهرين بضاحية لبن، وبعدها بثلاثة أسابيع الاعتداء الآثم على رجلَى أمن بدوريات الأمن شرق العاصمة الرياض، وكذلك قتل وإحراق الجندى أول ماجد الغامدى بأمن المنشآت جنوب العاصمة الرياض، وتورط 5 سعوديين فى اغتيال الغامدي، وبعد ذلك تورط عناصر من تنظيم داعش فى تفجير مسجد القديح، الذى راح ضحيته 21 سعودياً و90 مصاباً.

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مصر 365

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