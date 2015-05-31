تجديد حبس متهم بالاتجار فى البانجو 15 يوما بسوهاج

قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بتجديد حبس المتهم "عمرو ج ق" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 9 لفات من البانجو كانت معدة للتوزيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.