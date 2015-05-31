أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس متهم بالاتجار فى البانجو 15 يوما بسوهاج

Google+ Print
تجديد حبس متهم بالاتجار فى البانجو 15 يوما بسوهاج تجديد حبس متهم بالاتجار فى البانجو 15 يوما بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله، بتجديد حبس المتهم "عمرو ج ق" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 9 لفات من البانجو كانت معدة للتوزيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365