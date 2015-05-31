ارتفاع حصيلة قتلى أمس بسبب أعمال العنف فى سوريا إلى 121 شخصا

أفادت لجان التنسيق المحلية السورية (معارضة ) بأن حصيلة الضحايا الذين سقطوا أمس السبت جراء أعمال العنف فى جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 121 قتيلا.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد عن مصادر باللجان أن 84 قتيلا سقطوا فى حلب وريفها جراء القصف بالبراميل المتفجرة - على حد وصف المصادر - على أحياء الشعار والفردوس ومدينة الباب، فى وقت شهدت محافظة درعا هجوما جويا حيث شنت قوات النظام السورى نحو 100 غارة على مدن وبلدات المحافظة خلال أقل من 24 ساعة، مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفى ريف حماة، قصفت قوات النظام مدينة عطشان بالمدافع، ومدينتى اللطامنة وكفرزيتا بالبراميل المتفجرة.

أما فى الحسكة، فقد أفاد ناشطون (معارضة ) باندلاع اشتباكات بين قوات النظام وميليشياته مع تنظيم داعش الارهابى فى الريفين الجنوبى والجنوبى الشرقي، مما اسفر عن مقتل نحو عشرة عناصر من داعش، فيما قتل وجرح أكثر من 50 من قوات النظام فى انفجار سيارتين مفخختين.