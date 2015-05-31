المعارضة السورية تتهم قوات نظام الأسد بحرق المحاصيل الزراعية فى ريف حماة

اتهمت المعارضة السورية قوات النظام بحرق محاصيل القمح المنتشرة فى الجهة الشرقية من قرية الحمامية التابعة لريف حماة الشمالى الغربى .

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد عن المعارضة السورية قولها إن الحرائق كادت أن تصل إلى المناطق المأهولة بالسكان فى مدينة كفرزيتا لولا تضافر جهود الأهالى والدفاع المدنى ومقاتلى المعارضة لإخماد الحريق.

وفى السياق ذاته، بثت المعارضة السورية تسجيلا مصورا يظهر الحرائق التى شبت فى المحاصيل الزراعية بريف حماة، ومحاولات الأهالى إطفاء الحريق.