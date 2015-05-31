اليوم. نظر استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب محامى"وايت نايتس"

تنظر، اليوم الأحد، محكمة مستأنف العجوزة أولى جلسات استئناف رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه سنة، بتهمة سب وقذف محامى الوايت نايتس طارق العوضى.

كان رئيس نادى الزمالك قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقى، بحبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف محامى ألتراس "الوايت نايتس" على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية ضياء صبحى، قضت سابقًا بمعاقبة رئيس نادى الزمالك بالحبس سنة، والكفالة ألف جنيه، والغرامة 10 آلاف، وإلزامه بمصاريف التعويض، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف محامى مجموعة ألتراس وايت نايتس.

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