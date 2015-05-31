قاتل زوجته بالخانكة:"كنت بتعالج فى مستشفى المجانين ومعرفش عملت كده إزاى"

أدلى المتهم بقتل زوجته بمركز الخانكة فى القليوبية، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة أمام المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وقال المتهم ويدعى "نبيل.م.أ"، 45 سنة، عاطل، "لقد عدت إلى منزلى يوم الواقعة وجلست فى غرفتى أفكر فى مشاكلى المادية، حيث إننى أبحث عن أى عمل ولم أجد منذ فترة طويلة أى مصدر رزق ثابت، وكانت زوجتى تطالبنى بنفقات المنزل".

وأضاف المتهم، فى اعترافاته، فوجئت بزوجتى تقوم بضرب ابنى وظل يصرخ من شدة الضرب، فلم أشعر بنفسى إلا وأنا أمسك بسكين المطبخ وانهلت عليها بعدة طعنات حتى سقطت على الأرض، فظننت أنها مغشى عليها، لكنها فارقت الحياة، فقمت بطعن نفسى بالسكين.

وقال المتهم،"أنا كنت بتعالج نفسيًا فى مستشفى المجانين، ومعرفش أنا عملت كده إزاى فى مراتى".

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من أهالى قرية الجبل الأصفر، بوفاة سيده نتيجة تعدى زوجها عليها بالضرب.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "نبيل.م.أ"، 45 سنة، مصاب بثلاثة جروح وخذية أعلى البطن، بالتعدى على زوجته "هنية.ا.أ"، 38 سنة ربة منزل، بالضرب بسكين المطبخ، مما أدى لإصابتها بثلاث جروح وخذية بالصدر وأعلى البطن، التى أودت بحياتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للجريمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5660 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.