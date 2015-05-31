ضبط عاطل ووالده بحيازتهما آلى و7 كيلو بانجو بأسوان

تمكنت مباحث أسوان اليوم من ضبط عاطل ووالده بحيازتهما سلاح آلى و7 كيلو من مخدر البانجو أثناء تواجدهما بدائرة مركز كوم أمبو، تحررت المحاضر اللازمة، فيما جارى إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية قد تمكنت من ضبط المتهم (شاذلى. ن) 28 سنة عاطل والمتهم (نجار. ا) 70 سنة عاطل والد المتهم الأول وبحيازتهم سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية والخزينة الخاصة بها و(5) طلقات من نفس العيار وكمية من مخدر البانجو مقسمة على لفافتين.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح بغرض الدفاع تحرر بالواقعة المحضر رقم (2597) إدارى كوم أمبو وجارى العرض على نيابة المركز للتحقيق.