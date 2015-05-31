خادم الحرمين يوجه بتسخير كافة الإمكانات لاستكمال مشروعات تطوير البيت الحرام

مكة المكرمة - واس

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء امس المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ولدى وصوله -رعاه الله- ساحة المسجد الحرام يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كان في استقبال الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

تشرف بغسل جدار الكعبة وتابع المرحلة الثالثة لزيادة الطاقة الاستيعابية لتوسعة المطاف

ثم توجه خادم الحرمين الشريفين إلى داخل الكعبة المشرفة وصلى ركعتي السنة وتشرف بغسل جدار الكعبة المشرفة.

وبعد أن أنهى خادم الحرمين الشريفين ركعتي السنة وغسل الكعبة وقبَّل الحجر الأسود ومسح على الركن اليماني تفقد -حفظه الله- المرحلة الثالثة لمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف حيث كان في استقبال الملك المفدى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ محمد بن حمود المزيد، ومديرو المشروع.

ثم اطلع خادم الحرمين الشريفين على مخططات ولوحات توضيحية تبين مراحل تنفيذ مشروع توسعة الحرم المكي وما تم إنجازه حتى الآن والعناصر المرتبطة به واستمع إلى شرح وافٍ من معالي وزير المالية ومساعده وما سيحققه من زيادة استيعابية للطائفين والحجاج والمعتمرين والزوار والتسهيلات والخدمات التي ستتاح لهم بعد الانتهاء منه بإذن الله حيث تقدر مساحة البناء الإجمالية للحرم والساحات والجسور ومبنى الخدمات بحوالي (000ر260ر1) متر مربع الأمر الذي سيضيف عدداً إجمالياً للمصلين بحوالي (000 ر700 ر1) مصلٍ وتزيد طاقة المطاف الاستيعابية إلى (107000) طائف في الساعة.

الملك اطلع على مجسمات البيت الحرام قبل وبعد مشروعات التوسعة

كما شاهد الملك المفدى مجسمين للبيت الحرام الأول قبل التوسعة والآخر بعد انتهاء التوسعة الجديدة بإذن الله تعالى مستمعاً إلى شرح من رئيس مجموعة ابن لادن السعودية - الشركة المنفذة للمشروع - المهندس بكر بن محمد بن لادن عن المشروع.

وقد حمد خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه وتعالى على ما سيحققه هذا المشروع من تيسير وتسهيل لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار ووجه أيده الله بتسخير كل الإمكانيات والمتطلبات التي يحتاجها المسجد الحرام ومشروع التوسعة.

بعد ذلك تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مشروع توسعة الحرم المكي ومهندسو الشركة المنفذة.

ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مسجد بيت الله الحرام مودعاً بالحفاوة والترحيب.

رافق خادم الحرمين الشريفين خلال زيارة بيت الله الحرام صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز.