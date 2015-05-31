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وزارة التعليم تُعلن اليوم الأسماء النهائية لـمتقدمى الـ"30 ألف وظيفة"

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وزارة التعليم تُعلن اليوم الأسماء النهائية لـمتقدمى الـ"30 ألف وظيفة" وزارة التعليم تُعلن اليوم الأسماء النهائية لـمتقدمى الـ"30 ألف وظيفة"
تعلن وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، الأسماء النهائية لمتقدمى الـ"30 ألف وظيفة"، والتى تم الإعلان عن ترتيبها الأساسى والاحتياطى أواخر مارس الماضى، وذلك طبقًا لما أعلنه الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بديوان الوزارة خلال الفترة الماضية، وأيضًا طبقًا لما هو معلن على الموقع الرسمى للوزارة.

وتعلن الوزارة أيضًا، عن ترتيب المتقدمين بعد تدقيق بياناتهم خلال الفترة الماضية، واستبعاد أى متقدم ثبت من خلال فحص البيانات أن مؤهله غير مناسب، بالإضافة إلى إعادة ترتيب قرابة الـ"12 ألف متقدم".

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت 21 من مايو الجارى إلى 28 من الشهر نفسه لتدقيق البيانات، بالإضافة إلى تحديدها اليوم الأحد كموعد لإعلان الأسماء النهائية، على أن يبدأ استلام مسوغات التعيين من المتقدمين غدًا الاثنين 1 من يونيو إلى 10 من الشهر نفسه.

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