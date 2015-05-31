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اليوم.. نظر معارضة عشيقة "عنتيل المحلة" على حكم حبسها سنتين

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اليوم.. نظر معارضة عشيقة "عنتيل المحلة" على حكم حبسها سنتين اليوم.. نظر معارضة عشيقة "عنتيل المحلة" على حكم حبسها سنتين
تنظر محكمة جنح أول المحلة، اليوم الأحد، معارضة رحاب.ح، عشيقة المدرب عبد الفتاح الصعيدى، المعروف إعلاميًا بـ"عنتيل المحلة" فى الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين فى قضية ممارسة الزنا مع "العنتيل"، والمرفوعة ضدها من زوجها أمين إسماعيل.

كان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم، قد تمكنا من ضبطها فور وصولها من الإسكندرية بمحطة قطارات المحلة، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وتم عرضها على النيابة العامة الثلاثاء الماضى، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وتحدد جلسة اليوم الأحد لنظر المعارضة.

كان محمد مندى المحامى، وكيلاً عن أمين إسماعيل سائق بالسعودية، قد تقدم ببلاغ ضد زوجة موكله رحاب.ح، اتهمها بممارسة الزنا مع عبد الفتاح الصعيدى "العنتيل"، وقررت المحكمة حبسهما سنتين مع الشغل.

- تأجيل معارضة عشيقة عنتيل المحلة على حكم حبسها لـ31 مايو

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مصر 365