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محلب يفتتح اليوم محطة كهرباء أسيوط بقدرة ١٥٠٠ ميجاوات

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محلب يفتتح اليوم محطة كهرباء أسيوط بقدرة ١٥٠٠ ميجاوات محلب يفتتح اليوم محطة كهرباء أسيوط بقدرة ١٥٠٠ ميجاوات
يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الأحد، محطة كهرباء أسيوط بقدرة ١٥٠٠ ميجاوات فى زيارة للمحافظة تستغرق يومين يتم خلالها تفقد عدد من المشروعات الخدمية.

كان رئيس الوزراء، قد افتتح مؤخرًا محطتى كهرباء بنها والعين السخنة، وذلك فى إطار جهود للاهتمام بقطاع الكهرباء وإدخال محطات جديدة.

- بالفيديو والصور.. محلب و3 وزراء يتفقدون شوارع الإسكندرية استعدادا لزيارة السيسى اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى الأهالى ورؤساء الأحياء.. والمواطنون يلتقطون "سيلفى" معه.. ويختتم جولته بـ"أكلة فول"

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مصر 365

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