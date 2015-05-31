محلب يفتتح اليوم محطة كهرباء أسيوط بقدرة ١٥٠٠ ميجاوات

يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الأحد، محطة كهرباء أسيوط بقدرة ١٥٠٠ ميجاوات فى زيارة للمحافظة تستغرق يومين يتم خلالها تفقد عدد من المشروعات الخدمية.

كان رئيس الوزراء، قد افتتح مؤخرًا محطتى كهرباء بنها والعين السخنة، وذلك فى إطار جهود الحكومة للاهتمام بقطاع الكهرباء وإدخال محطات جديدة.

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