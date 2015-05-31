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نادية الجندي تورّط التلفزيون المصري

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نادية الجندي تورّط التلفزيون المصري نادية الجندي تورّط التلفزيون المصري

السبت 30-05-2015 21:21

تسببت الفنانة المصرية نادية الجندي في ورطة كبيرة للتلفزيون المصري، بعد أن كان من المفترض، وبعد الإتفاق معها، أن تكون ضيفة هي ومحمد مختار المشارك في إنتاج مسلسلها "أسرار"، في برنامج "ميزان النجوم" الذي تقدمه الإعلامية نانسي حمزة، إذ تم حجز ستوديو خاص للحلقة، وإلغاء برنامج يعرض على الهواء مباشرة، حتى يتناسب مع وقت الجندي، كما تم تنفيذ شروطها بوجود بعض من فريق العمل معها مثل لقاء سويدان، وحازم سمير، وأحمد سعيد عبد الغني.
وخلال اتصال أجراه فريق الإعداد معها بقيادة رئيسة التحرير مي سكرية والمخرج محمد عمران، للتأكيد على الموعد، حاولت الجندي التّهرب من الحلقة، أما محمد مختار فطلب التأجيل حتى شهر رمضان، ما ورط فريق عمل البرنامج، خصوصاً وأنه كان من المزمع أن يحصل فريق العمل على تكريمات، وتم تجهيز دروع تكريمية بأسماء أعضائه.
فهل تراجعت نادية الجندي ومحمد مختار لأن التلفزيون المصري لا يعطي مبلغ مادي مقابل الظهور في أحد برامجه؟ خصوصاً وأنها ظهرت مؤخراً في برنامج للإعلامية لميس الحديدي،على قناة الـ cbc، وحصلت على مقابل مادي كبير لقاء الحلقة.

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سيدتي