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فريق "واما" يحتفل بإطلاق "كان ياما كان" في "مول العرب"

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فريق "واما" يحتفل بإطلاق "كان ياما كان" في "مول العرب" فريق "واما" يحتفل بإطلاق "كان ياما كان" في "مول العرب"

السبت 30-05-2015 21:38

القاهرة - أحمد عاشور تصوير - سامح المنسي وشريف عبد ربه

أحيا فريق "واما" حفلاً غنائياً في "مول العرب" بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد "كان ياما كان"، بحضور عدد كبير من الشباب.

أقيم الحفل في الساحة الخارجية للمول، حيث قدّم الفريق المؤلّف من: محمد نور، وأحمد الشامي، ونادر حمدي، وأحمد فهمي كلّ أغاني الألبوم الجديد، وهي: "ليه لأ"، و"كان ياما كان"، و"ما تقلقيش أطمني"، و"شوفتك قدامى"، و"أستنى إيه"، و"ليلة العمر" و"اللي أنا مستغرب له"، بالإضافة إلى بعض الأغاني التي طالب بها الجمهور.

وشارك في الحفل محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة "كيوب ميوزك" المنتجة للألبوم، ووليد منصور مدير أعمال الفريق.

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