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حصرياً: غادة عبد الرازق تتعاون مع إبراهيم الحكمي في "الكابوس"

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حصرياً: غادة عبد الرازق تتعاون مع إبراهيم الحكمي في "الكابوس" حصرياً: غادة عبد الرازق تتعاون مع إبراهيم الحكمي في "الكابوس"

الأحد 31-05-2015 01:31

أعلن الفنان السعودي إبراهيم الحكمي أنه بصدد الاستعداد لغناء تتر مسلسل "الكابوس" للنجمة غادة عبدالرازق والذي سوف يعرض رمضان 2015.

وقال الحكمي في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "اتصل بي منتج مسلسل "الكابوس" للفنانة غادة عبد الرازق للاتفاق معي على غناء تتر المسلسل، والعمل مازال تحت التنفيذ، وبالطبع يسعدني تقديم شارة هذا العمل مع فنانة بحجم غادة عبدالرازق".

وأوضح الحكمي أنه يتمنّى أن تكون مشاركته في تيتر هذا العمل بنفس النجاح الكبير الذي حققه رمضان الماضي في الدراما المصرية من خلال غنائه تتر مسلسل "جبل الحلال" للنجم الكبير محمود عبدالعزيز، مبيناً أنه تشرف بالغناء في هذا العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً الموسم الفائت، وأكد أن التجربة كانت مميزة خصوصاً وأنها مع أسماء مميزة كالشاعر أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد.

وذكر أنه سيعايد جمهوره في عيد الفطر المبارك بأغنية "سينجل" جديدة بعنوان "عاشر صفحة"، من كلمات مشعل الذاير وألحان نايف ناصر وتوزيع جراح الصايغ وإيقاعات أحمد العنوة.

من ناحية ثانية، حل الفنان السعودي الشاب إبراهيم الحكمي ضيفاً على برنامج "تفاصيل" عبر إذاعة UFM مساء أمس في ختام الموسم الثاني للبرنامج، حيث صرّح بأنه يتمنّى أن يغني ديو مع الفنانة نوال الكويتية، وأنه كان من الفترض أن يكون بينه وبين الفنان السعودي خالد عبدالرحمن تعاوناً فنياً، ولكنه لم يتم نظراً لارتباطات الحكمي الخاصة، رافضاً الخوض في تفاصيل غناء فنان العرب محمد عبده لأغنيته "البارحة كانو كثير"، مشيراً إلى أنه ظهر بصورة مختلفة عن الفنان حسين الجسمي وأصبح له طريقيه الخاص.

يشار إلى أن "الكابوس" عمل اجتماعي، من تأليف هالة الزغندي، وإخراج إسلام خيري، وبطولة: غادة عبدالرازق، وأحمد راتب، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد شاهين، ورحاب الجمل.

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