نور الشريف لن يتمكّن من حضور مهرجان "وهران" السينمائي

أكّد مخرج فيلم "بتوقيت القاهرة" أمير رمسيس إنّ بطل فيلمه الفنّان نور الشّريف لن يتمكّن من حضور فعاليات مهرجان "وهران" السينمائي بالجزائر.

وقال رمسيس في تصريحات خاصّة إنّ "الشريف كان أبلغ فريق العمل منذ أيّام بأنّه سيسافر معهم لحضور فعاليات المهرجان، ولكنّه عاد وأبلغهم لاحقاً أنّه يعتذر عن الحضور لأنّ الاطبّاء طلبوا منه فحوصات معيّنة، سيكون موعدها مع موعد السّفر"، مؤكّداً أنّ صحته مستقرّة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وستبدأ فعاليات مهرجان "وهران" السينمائي بالجزائر، في الثالث من يونيو المقبل، ويستمر حتى الثامن من نفس الشهر، ويشارك فيه 12 فيلماً تتنافس على جائزة "الوهر الذهبي"، من ضمنها الفيلم المصري "بتوقيت القاهرة".

يشار إلى أنّ شائعة الوفاة طاردت الفنان المصري أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، إلا أنّه كان حريصاً على التزام الصمت وترك مهمة نفي هذه الأخبار الكاذبة لابنتيه مي وسارة، اللتين كانتا تحرصان على التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

"بتوقيت القاهرة" بطولة نور الشريف، وميرفت أمين، وسمير صبري، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، ويؤدي فيه نور الشريف شخصية رجل كبير مصاب بمرض الزهايمر، ويعاني من معاملة ابنه المتشدد دينياً، ويقرر الذهاب إلى القاهرة للبحث عن حبيبته القديمة، التي أدّت دورها ميرفت أمين.