أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نور الشريف لن يتمكّن من حضور مهرجان "وهران" السينمائي

Google+ Print
نور الشريف لن يتمكّن من حضور مهرجان "وهران" السينمائي نور الشريف لن يتمكّن من حضور مهرجان "وهران" السينمائي

الأحد 31-05-2015 03:08

أكّد مخرج فيلم "بتوقيت القاهرة" أمير رمسيس إنّ بطل فيلمه الفنّان نور الشّريف لن يتمكّن من حضور فعاليات مهرجان "وهران" السينمائي بالجزائر.

وقال رمسيس في تصريحات خاصّة إنّ "الشريف كان أبلغ فريق العمل منذ أيّام بأنّه سيسافر معهم لحضور فعاليات المهرجان، ولكنّه عاد وأبلغهم لاحقاً أنّه يعتذر عن الحضور لأنّ الاطبّاء طلبوا منه فحوصات معيّنة، سيكون موعدها مع موعد السّفر"، مؤكّداً أنّ صحته مستقرّة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وستبدأ فعاليات مهرجان "وهران" السينمائي بالجزائر، في الثالث من يونيو المقبل، ويستمر حتى الثامن من نفس الشهر، ويشارك فيه 12 فيلماً تتنافس على جائزة "الوهر الذهبي"، من ضمنها الفيلم المصري "بتوقيت القاهرة".

يشار إلى أنّ شائعة الوفاة طاردت الفنان المصري أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، إلا أنّه كان حريصاً على التزام الصمت وترك مهمة نفي هذه الأخبار الكاذبة لابنتيه مي وسارة، اللتين كانتا تحرصان على التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

"بتوقيت القاهرة" بطولة نور الشريف، وميرفت أمين، وسمير صبري، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، ويؤدي فيه نور الشريف شخصية رجل كبير مصاب بمرض الزهايمر، ويعاني من معاملة ابنه المتشدد دينياً، ويقرر الذهاب إلى القاهرة للبحث عن حبيبته القديمة، التي أدّت دورها ميرفت أمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي