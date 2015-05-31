محافظ الإسماعيلية:ننتظر التقرير التفصيلى لعمارات الكوكاكولا لبدء الترميم

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أنه ينتظر التقرير التفصيلى من اللجنة المكلفة بدراسة عمارات منطقة الكوكاكولا، وعددها 28 عمارة من إجمالى 34 عمارة، ويوجد بكل عمارة 20 وحدة سكنية، وفور وصول التقرير سنبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، ومدى صلاحية هذه العمارات للترميم من عدمه.

وأشار المحافظ، إلى أنه عقد اجتماعًا مع عميد كلية الهندسة وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ عدد 2 برج سكنى، بديلاً من عدد 6 عمارات سكنية من مساكن الكوكاكولا، والتى تم إزالتها حتى مستوى سطح الأرض، بعد إخلائها من ساكنيها، نظرًا لخطورتها على حياتهم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وانتهاء البناء منه، لتسليمه للمواطنين المتضررين.

كان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قد عقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية الهندسية، برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سيد حجازى رئيس لجنة التخطيط العمرانى، والمهندسة عطيات القماش مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس وليد فؤاد ممثلاً عن نقابة مهندسى الإسماعيلية، لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الإحلال والتجديد، التى يجرى تنفيذها لعمارات إسكان الكوكاكولا بحى الشيخ زايد.