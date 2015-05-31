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الأوقاف ومحافظة الوادى الجديد يحتفلان بليلة النصف من شعبان على مدار يومين

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الأوقاف ومحافظة الوادى الجديد يحتفلان بليلة النصف من شعبان على مدار يومين الأوقاف ومحافظة الوادى الجديد يحتفلان بليلة النصف من شعبان على مدار يومين
تحتفل محافظة الوادى الجديد اليوم الأحد بمناسبة ليلة النصف من شعبان والتى تقام فعالياتها بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام؛ وذلك بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما تنظم مديرية الأوقاف احتفالية اخرى غد الاثنين بالمجمع الإسلامى يشهده محافظ الوادى الجديد أيضا والذى يضم عدد من الفقرات تبدأ بتلاوة آيات القرآن الكريم وكلمات من رجال الأوقاف والوعظ حول هذه المناسبة وما فيها للمسلمين من قيمة ومكانة فتحويل القبلة فيه رمز إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف.

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