ملتقى الطلائع بالشباب والرياضة يواصل جلساته بالإسماعيلية

أكد الدكتور عادل رضوان وكيل الوزارة ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، استمرار جلسات الملتقى العربى الثالث للطلائع، تحت شعار "المبتكرين يلتقون" والذى بدأت فعالياته الخميس الماضى، ويستمر حتى 9 يونيو المقبل تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأشار رضوان، إلى أن عدد الوفود المشاركة 120 وفدًا من مختلف الدول العربية، وسيتم تنظيم برنامج سياحى للوفود العربية، وذلك يوم الخميس 4/6 لزيارة مركز أبحاث هيئة قناة السويس ومنطقة الحفر بقناة السويس الجديدة، وستكون هذه الزيارة تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأضاف الدكتور عادل رضوان، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين مركز شباب الشيخ زايد وأكاديمية جولى لتدريب كرة القدم، ويتم من خلاله مراعاة الأكاديمية للاعبين فنيًا وصحيًا ونفسيًا، على أن تتم بها تدريبات المتدربين من أبناء الإسماعيلية.