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"القوى العاملة" تعقد 16 دورة تدريبية متخصصة بالوادى الجديد

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"القوى العاملة" تعقد 16 دورة تدريبية متخصصة بالوادى الجديد "القوى العاملة" تعقد 16 دورة تدريبية متخصصة بالوادى الجديد
بدأت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى وتصميم أكاديمية عمان، تنفيذ محاور المشروع العملاق لتطوير القرى دون حد الفقر والذى يقام تحت رعاية محافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى، والتى تستمر فعالياتها لمدة 3 أسابيع، ويتم منح المتدربين شهادات خبرة معتمدة عقب الانتهاء من الدورة واجتيازها بنجاح بجانب منح المتدربين مكافآت مالية.

ويضم البرنامج التدريبى تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة؛ تتضمن صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف والأجهزة المنزلية وأجهزة الدش وأجهزة المحمول والحاسب الآلى، بجانب دورات على رخصة قيادة الحاسب الآلى ICDL وصناعة العطور وصناعة الكمبوست والتسمين غير التقليدى.

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مصر 365