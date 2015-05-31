مرتضى منصور: اتفقت مع الإسماعيلي على ضم السولية في هذه الحالة

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن عمرو السولية لاعب خط وسط الإسماعيلي سوف ينضم إلى صفوف فريقه حال رحيله عن الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق أنه سوف يتم تجديد تعاقده في الأول من شهر يونيو المقبل، مشددا في الوقت ذاته على أنه سيكون هناك شرطا يسمح له بالرحيل على سبيل الإعارة لأي فريق خارج مصر فقط.

وهو نفس ما سار عليه المدير الفني للإسماعيلي طارق يحيى في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج الملاعب اليوم حيث أكد أن السولية اختياره الوحيد داخل مصر سيكون الإسماعيلي فقط، وأن رحيل سيكون للاحتراف الخارجي.

لكن مرتضى منصور أكد في تصريحاته له في نفس البرنامج أن هناك اتفاق مع رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود يقتضي بضم اللاعب للزمالك حال رحيله عن الإسماعيلي.

وأضاف"لو رحل السولية عن الإسماعيلي سينضم للزمالك وهذا اتفاق".