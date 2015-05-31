انتقالات - الإسماعيلي يوضح لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع الزمالك للتخلي عن السولية

"لم نفكر يوما في التنازل عن عمرو السولية لأي لاعب داخل مصر" هكذا بدأ محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي حديثه حول انتقال لاعب الدراويش إلى صفوف الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد أنه أتم اتفاقا مع رئيس الإسماعيلي ينتقل بمقتضاه السولية للفريق الأبيض حال رحيله عن الدراويش (طالع التفاصيل).

وكشف أبو السعود لـFilGoal.com حقيقة اتفاقه مع رئيس نادي الزمالك قائلا:"هناك اتفاقية توأمة تم توقيعها منذ فترة مع الزمالك تقتضي بانتقال اللاعبين فيما بيننا حال عدم الحاجة لهم".

وتابع"من هنا جاء الكلام عن السولية، لكن رئيس الزمالك تفهم حاجتنا للاعب وعدم رغبتنا في الاستغناء عنه، وأن الحالة الوحيدة التي سوف يرحل فيها اللاعب عن الدراويش ستكون للاحتراف الخارجي حتى تكون هناك مصلحه له وللنادي".

وشدد أبو السعود على أن الإسماعيلي لم يفكر يوما في التنازل عن السولية لأي فريق داخل مصر، ولم تتم مناقشة هذا الأمر من الأساس، لأن هدفهم هو الحفاظ عليه أو أن يرحل للاحتراف الخارجي فقط.

وعن تجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، واصل رئيس الإسماعيلي"يوم الأحد سوف نقوم بتجديد تعاقد السولية، وأنه تم الاتفاق على كل بنوده".

وأتم"سيكون التعاقد لثلاث سنوات أخرى بالإضافة للموسم القادم".