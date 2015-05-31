مرتضى: استمرار فيريرا مع الزمالك في الموسم المقبل مفيد للفريق

استبعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجود أي مفاوضات بين جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لتولي تدريب الأهلي الموسم المقبل.

ووصف رئيس الزمالك مفاوضات الأهلي مع فيريرا، قائلاً لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة "النهار رياضة": "بومبة. هدفها تشتيت تركيز اللاعبين، ومطمئن لأن الفريق اقترب من الفوز بالدوري".

وأضاف "فيريرا ملتزم بتعاقده مع الزمالك، استمراره معنا في الموسم المقبل مفيد للغاية".

وتابع "أما في حالة إصراره على الرحيل عقب نهاية الموسم، فهناك جهاز فني بديل".

وأتم مرتضى منصور "لقد تلقيت عرضًا من عمرو الجنايني عضو إدارة الزمالك السابق وبعض محبي النادي باستعدادهم لتحمل ثلثي المستحقات المالية لفيريرا وجهازه المعاون".