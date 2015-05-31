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انتقالات – الإسماعيلي ينتظر رد المصري لضم مدافعه

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انتقالات – الإسماعيلي ينتظر رد المصري لضم مدافعه انتقالات – الإسماعيلي ينتظر رد المصري لضم مدافعه

ينتظر الإسماعيلي قرار مجلس إدارة المصري النهائي في طلبه ضم مدافع الأخير إسلام صلاح عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن ناديه ينتظر نهاية الموسم حتى يحصل على الرأي النهائي لمجلس إدارة المصري في رغبتهم في ضم صلاح.

وتابع"نعلم أنه من الصعب في الوقت الحالي الحصول على قرار خاصة في ظل حالة التركيز المسيطرة على مسؤولي ولاعبي المصري للخروج من أزمة ترتيب الفريق في جدول الدوري".

ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بفارق خمس نقاط عن المركز الـ16 والذي يعصف بصاحبه للهبوط في نهاية الموسم.

وواصل أبو السعود"نحتاج لضم سبعة لاعبين من أصحاب الخبرة إلى صفوف الإسماعيلي في الموسم المقبل في العديد من المراكز".

ويحتاج الإسماعيلي لتدعيم مركز حراسة المرمى، قلب الدفاع، لاعب خط الوسط الارتكاز، ومهاجم صريح.

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