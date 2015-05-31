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رئيس الزمالك: لا أعلم مركز صالح جمعة في الملعب

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رئيس الزمالك: لا أعلم مركز صالح جمعة في الملعب رئيس الزمالك: لا أعلم مركز صالح جمعة في الملعب

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا يعرف مركز صالح جمعة لاعب وسط إنبي المعار إلى ناسيونال ماديرا رغم المنافسة القوية مع الأهلي على ضمه.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج كورة كل يوم"علمت أن صالح جمعة لاعب مميز، ولكن لا أعلم أين مركزه داخل الملعب".

وتابع "أشك في انضمامه للأهلي، مدير الكرة بإنبي تحدى أن يكون وقع للأهلي، والمفاجآت واردة".

وواصل مرتضى منصور حديثه "إذا رأت لجنة الكرة التي شكلتها ضرورة الحاجة لضم صالح جمعة، لن أتأخر".

وأتم "لا أريد الكشف عن كل أوراقي في المفاوضات مع اللاعبين، ولكن أؤكد أن أحلام جماهير الزمالك أوامر".

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فيديو اليوم السابع